UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Маріуполі окупанти знесли відому історичну пам'ятку: шокуючі фото будівлі

У Маріуполі окупанти знесли Будинок з годинником (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни знесли знаменитий Дім із годинником. Ця будівля була історичною пам'яткою, там розміщувалася майстерня світового генія монументального мистецтва, художника Віктора Арнаутова.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

Як зараз виглядає будівля

За словами радника, з початку демонтажу загарбники стверджували, що це нібито "не знесення, а реконструкція". Однак сьогодні від обгорілого Будинку з годинником практично нічого не залишилося.

Росіяни майже повністю знесли будівлю.

"Ось вона - реконструкція від окупантів. У нуль. У труху. Так екскаваторами після бомб знищують усю справжню історію Маріуполя", - написав Андрющенко.

Також він опублікував фото будівлі, зроблені 11 та 12 січня.

У Маріуполі окупанти знесли історичний Дім з годинником (t.me/andriyshTime)

Дім з годинником у Маріуполі до окупації (MRPL.CITY)

Нещодавно ми повідомляли, що окупантам в Маріуполі наказали прискорити знесення будинків.

Також ми писали, що у Маріуполі дітей змусили розважати окупантів, а їхнім батькам пригрозили.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріупольокупанти