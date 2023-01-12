У Маріуполі окупанти знесли відому історичну пам'ятку: шокуючі фото будівлі

Як зараз виглядає будівля

За словами радника, з початку демонтажу загарбники стверджували, що це нібито "не знесення, а реконструкція". Однак сьогодні від обгорілого Будинку з годинником практично нічого не залишилося.

Росіяни майже повністю знесли будівлю.

"Ось вона - реконструкція від окупантів. У нуль. У труху. Так екскаваторами після бомб знищують усю справжню історію Маріуполя", - написав Андрющенко.

Також він опублікував фото будівлі, зроблені 11 та 12 січня.

У Маріуполі окупанти знесли історичний Дім з годинником (t.me/andriyshTime)

Дім з годинником у Маріуполі до окупації (MRPL.CITY)