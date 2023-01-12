В Мариуполе оккупанты снесли историческую достопримечательность: шокирующие фото здания

Как сейчас выглядит здание

По словам советника, с начала демонтажа захватчики утверждали, что это якобы "не снос, а реконструкция". Однако сегодня от обгоревшего Дома с часами практически ничего не осталось.

Россияне почти полностью снесли здание.

"Вот она - реконструкция от оккупантов. В ноль. В труху. Так экскаваторами после бомб уничтожают всю настоящую историю Мариуполя", - написал Андрющенко.

Также он опубликовал фото здания, сделанные 11 и 12 января.

В Мариуполе оккупанты снесли исторический Дом с часами (t.me/andriyshTime)

Дом с часами в Мариуполе до оккупации (MRPL.CITY)