У Маріуполі місцеві виживають в нелюдських умовах: у більшості немає опалення та світла

Також багатьох людей окупанти позбавили даху над головою, а вже скоро зима.

Окрім того, люди відмовляють переїжджати в "маневренное жилье" через ризик втрати останнього.

"Маріуполь. Зранку плюс шість. У більшості тепла немає. Якийсь дикий та нелюдський експеримент з повернення людей у середньовіччя триває", - зазначив він.

За словами Андрющенка, напередодні зими маріупольцям видали електрообігрівачі, попри те, що міська енергосистема не готова до подібних навантажень.

"Окупанти кажуть про десятки тисяч обігрівачів у дорозі від регіонів у Росії. Впевнений, наступними будуть нові трансформатори та генератори. Запам’ятайте цей твіт", - написав радник.

У Маріупольській міськраді показали світлини міста, який зруйнувала Росія. На знімках видно спалені багатоповерхівки, які більше непридатні для життя. Багатьом людям більше ніде жити.

"Тепер осіннє місто виглядає зовсім інакше, зі шрамами від російських обстрілів… Російські окупанти перетворили його у гетто. Досі коли бачимо ці фотографії, стає важко і на очах з‘являються сльози", - написали у мерії.

Зазначається, що після перемоги України місто обов'язково відбудують.

Місто Маріуполь, яке зруйнували російські окупанти (t.me/mariupolrada)