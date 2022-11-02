В Мариуполе местные выживают в нечеловеческих условиях: у большинства нет отопления и света

Также многих людей оккупанты лишили крыши над головой, а уже скоро зима.

Кроме того, люди отказывают переезжать в "маневренное жилье" из-за риска потерять последнее.

"Мариуполь. Утром плюс шесть. У большинства тепла нет. Какой-то дикий и бесчеловечный эксперимент по возвращению людей в средневековье продолжается", - отметил он.

По словам Андрющенко, накануне зимы мариупольцам выдали электрообогреватели, несмотря на то, что городская энергосистема не готова к подобным нагрузкам.

"Оккупанты говорят о десятках тысяч обогревателей в пути от регионов в России. Уверен, следующими будут новые трансформаторы и генераторы. Запомните этот твит", - написал советник.

В Мариупольском горсовете показали фотографии города, разрушенного Россией. На снимках видны сожженные многоэтажки, которые больше непригодны для жизни. Многим людям больше негде жить.

"Теперь осенний город выглядит совсем иначе, со шрамами от российских обстрелов… Российские оккупанты превратили его в гетто. До сих пор, когда видим эти фотографии, становится тяжело и на глазах появляются слезы", - написали в мэрии.

Отмечается, что после победы Украины город обязательно отстроят.

Город Мариуполь, который разрушили российские оккупанты (t.me/mariupolrada)