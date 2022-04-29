В Мариуполе убили юную спортсменку: еще один ангел на небесах
В Мариуполе погибла 14-летняя спортсменка Алина Перегудова. Девушка занималась тяжелой атлетикой и была одной из лучших юниорок, подавала большие надежды.
Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.
Алине Перегудовой было всего 14 лет. Она подавала большие надежды в тяжелой атлетике и несмотря на юный возраст, добилась больших успехов в спорте. Благодаря достижениям Перегудова была включена в список кандидатов в сборную Украины.
В 2021 году Перегудова на национальном чемпионате получила золотые медали. Она занималась тяжелой атлетикой в Областной специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва и училась в Донецком областном специализированном профессиональном колледже спортивного профиля им. Сергея Бубки.
"Она стремилась одерживать победы наивысшего уровня и дальше. Но пришел "русский мир", который "освободил" ее от этого будущего", - сказано в сообщении.
Фото: Алина Перегудова
Алина Перегудова вместе с мамой погибла от российских обстрелов Мариуполя. Один из вражеских снарядов попал в дом, в котором проживала семья юной спортсменки.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Мариуполе погибли две талантливые девочки – они играли в местном театре.
А также ранее мы сообщали о том, что оккупанты в Мариуполе убили 11-летнюю гимнастку Катю Дьяченко. А еще через неделю погибли мама девочки и ее братик.