В Мариуполе убили юную спортсменку: еще один ангел на небесах

В Мариуполе погибла 14-летняя спортсменка Алина Перегудова. Девушка занималась тяжелой атлетикой и была одной из лучших юниорок, подавала большие надежды.

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

Алине Перегудовой было всего 14 лет. Она подавала большие надежды в тяжелой атлетике и несмотря на юный возраст, добилась больших успехов в спорте. Благодаря достижениям Перегудова была включена в список кандидатов в сборную Украины.

В 2021 году Перегудова на национальном чемпионате получила золотые медали. Она занималась тяжелой атлетикой в Областной специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва и училась в Донецком областном специализированном профессиональном колледже спортивного профиля им. Сергея Бубки.

"Она стремилась одерживать победы наивысшего уровня и дальше. Но пришел "русский мир", который "освободил" ее от этого будущего", - сказано в сообщении.

Фото: Алина Перегудова

Алина Перегудова вместе с мамой погибла от российских обстрелов Мариуполя. Один из вражеских снарядов попал в дом, в котором проживала семья юной спортсменки.