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Окупанты убили в Мариуполе двух талантливых девочек: не забудем наших ангелочков

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Мариуполь, Суббота 23 апреля 2022 14:55
Окупанты убили в Мариуполе двух талантливых девочек: не забудем наших ангелочков Фото: В Мариуполе две юные актрисы Елизавета и Соня (t.me/andriyshTime)
Автор: Анна Шиканова

Российские оккупанты убили в Мариуполе двух маленьких актрис Елизавету и Соню. Девочки играли в местном театре "Концепция".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Война забирает самых лучших. В Мариуполе погибли две девочки, две чудесные маленьких актрисы Елизавета и Соня. Обе играли Люсси в постановке мариупольского театра "Концепция" в "Лев, Волшебница, Платяной шкаф" по книге "Хроники Нарнии", - написал Андрющенко.

Он отметил, что в этом печальном событии есть некий символизм, так как эта книга была написана во время бомбардировки Британии нацистами.

"Какой печальный символизм с учетом того, что Хроники Нарнии родились в Лондонском метро во время бомбардировки нацистами Британии. Мы очень сочувствуем родным и близким, и никогда не забудем талантливых ангелочков. Нет и не может быть прощения оккупантам. Отомстим", - добавил советник мэра Мариуполя.

Также он разместил фотографии погибших девочек.

Окупанты убили в Мариуполе двух талантливых девочек: не забудем наших ангелочковФото: В Мариуполе погибли две юные актрисы Елизавета и Соня

Напомним, ранее мы писали о том, что стала известна судьба 7-летнего Макара из Мариуполя, который записал видеообращение к оккупантам на руинах своего дома и под обстрелами.

А также мы публиковали видео Азова из бункеров Азовстали в Мариуполе, где от обстрелов уже почти два месяца сидят женщины, дети и старики.

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