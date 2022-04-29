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У Маріуполі вбили юну спортсменку: ще один ангел на небесах

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Маріуполь, П'ятниця 29 квітня 2022 15:12
У Маріуполі вбили юну спортсменку: ще один ангел на небесах У Маріуполі окупанти вбили ще одну юну спортсменку (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Маріуполі загинула 14-річна спортсменка Аліна Перегудова. Дівчина займалася важкою атлетикою і була однією з кращих юніорок, подавала великі надії.

Про це повідомили в пресслужбі Маріупольської міської ради.

Аліні Перегудовій було всього 14 років. Вона подавала великі надії у важкій атлетиці та попри юний вік, домоглася великих успіхів у спорті. Завдяки досягненням Перегудова була включена до списку кандидатів у збірну України.

У 2021 році Перегудова на національному чемпіонаті здобула золоті медалі. Вона займалася важкою атлетикою в обласній спеціалізованій дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву і навчалася в Донецькому обласному спеціалізованому професійному коледжі спортивного профілю ім. Сергія Бубки.

"Вона прагнула здобувати перемоги найвищого рівня і далі. Але прийшов "руський мир", який "звільнив" її від цього майбутнього", - сказано в повідомленні.

У Маріуполі вбили юну спортсменку: ще один ангел на небесах

Фото: Аліна Перегудова

Аліна Перегудова разом з мамою загинула від російських обстрілів Маріуполя. Один з ворожих снарядів влучив у будинок, в якому проживала сім'я юної спортсменки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у Маріуполі загинули дві талановиті дівчинки - вони грали в місцевому театрі.

А також раніше ми повідомляли про те, що окупанти в Маріуполі вбили 11-річну гімнастку Катю Дьяченко. А ще через тиждень загинули мама дівчинки і її братик.

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