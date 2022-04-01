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Оккупанты в Мариуполе убили 11-летнюю гимнастку Катю Дьяченко: через неделю уничтожили мать и братика

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Мариуполь, Пятница 01 апреля 2022 09:59
Оккупанты в Мариуполе убили 11-летнюю гимнастку Катю Дьяченко: через неделю уничтожили мать и братика В Мариуполе от обстрелов погибла семья спортсменки Кати Дьяченко (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Мариуполе от обстрела российских оккупантов погибла 11-летняя спортсменка Екатерина Дьяченко. Впоследствии рашисты обстреляли больницу, в которой лежали мама спортсменки с младшим братом, таким образом уничтожив всю семью маленькой спортсменки.

Об этом сообщил бывший уполномоченный по прав детей Николай Кулеба.

Николай объяснил, что вначале оккупанты убили 11-летнюю Катю и ее отца у них дома. А потом – ее младшего братика и маму, когда они находились в больнице.

"Несколько дней назад я рассказывал, что вражеский снаряд попал в дом 11-летней украинской гимнастки Кати Дяченко в Мариуполе. Находившиеся в доме девочка и ее папа погибли", - написал Кулеба.

К большому сожалению, стало известно о том, что больницу, где находилась мама девочки вместе с младшим братом, обстреляли военные Путина.

"Целая семья погибла от рук извергов в российской военной форме, и самое страшное, что счетчик детских смертей в Украине продолжает свой отсчет", - резюмировал бывший уполномоченный по правам детей.

Оккупанты в Мариуполе убили 11-летнюю гимнастку Катю Дьяченко: через неделю уничтожили мать и братикаКатя Дьяченко с тренером (фото: Мариупольский горсовет)

Как мы ранее писали, в Чернигове от артобстрела погиб маленький сын рекордсмена Украины Максима Уса.

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