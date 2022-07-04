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В Мариуполе - настоящая катастрофа: люди теряют сознание прямо на улицах (фото)

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Мариуполь, Понедельник 04 июля 2022 14:57
В Мариуполе - настоящая катастрофа: люди теряют сознание прямо на улицах (фото) В Мариуполе люди теряют сознание без воды (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во временно оккупированном Мариуполе - катастрофа с водой. Проблема переросла в горе людей. Некоторые из горожан из-за отсутствия воды теряют сознание прямо на улицах.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Люди купают детей в тазиках прямо на улице

Из-за отсутствия воды в кранах горожане вынуждены купать детей в тазиках прямо на улице. Также мариупольцы продолжают готовить еду на кострах прямо возле домов. Стирают белье также в больших мисках.

В Мариуполе - настоящая катастрофа: люди теряют сознание прямо на улицах (фото)

В Мариуполе - настоящая катастрофа: люди теряют сознание прямо на улицах (фото)Как живут мариупольцы без воды (фото: Петр Андрющенко)

Люди теряют сознание на улицах

Но самое ужасное то, что многие мариупольцы не выдерживают жары и отсутствия воды и теряют сознание прямо на улицах. Страшные кадры уже появились в сети.

В Мариуполе - настоящая катастрофа: люди теряют сознание прямо на улицах (фото)

Люди в Мариуполе без воды (фото: Петр Андрющенко)

"Люди начинают терять сознание прямо на улицах. Из-за коллапса медицины и отсутствия скорой помощи количество смертельных случаев быстро растет.
Мариуполю требуется немедленное вмешательство гуманитарных миссий. Россия принесла смерть, разрушение и пропаганду. Ставя из-за очковтирательства жизни мариупольцев под еще большую угрозу", - написал Андрющенко.

Как ранее сообщалось, в Мариуполе оккупанты проводят проверки из-за сопротивления жителей.

Напомним, Мариуполь зимой может полностью остаться без тепла, поскольку оккупанты разрушили конструкции котельных.

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