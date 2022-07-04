В Мариуполе - настоящая катастрофа: люди теряют сознание прямо на улицах (фото)

Во временно оккупированном Мариуполе - катастрофа с водой. Проблема переросла в горе людей. Некоторые из горожан из-за отсутствия воды теряют сознание прямо на улицах.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Люди купают детей в тазиках прямо на улице

Из-за отсутствия воды в кранах горожане вынуждены купать детей в тазиках прямо на улице. Также мариупольцы продолжают готовить еду на кострах прямо возле домов. Стирают белье также в больших мисках.

Как живут мариупольцы без воды (фото: Петр Андрющенко)

Люди теряют сознание на улицах

Но самое ужасное то, что многие мариупольцы не выдерживают жары и отсутствия воды и теряют сознание прямо на улицах. Страшные кадры уже появились в сети.

Люди в Мариуполе без воды (фото: Петр Андрющенко)

"Люди начинают терять сознание прямо на улицах. Из-за коллапса медицины и отсутствия скорой помощи количество смертельных случаев быстро растет.

Мариуполю требуется немедленное вмешательство гуманитарных миссий. Россия принесла смерть, разрушение и пропаганду. Ставя из-за очковтирательства жизни мариупольцев под еще большую угрозу", - написал Андрющенко.