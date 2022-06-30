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В Мариуполе зимой отопления не будет, - мэрия

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Мариуполь, Четверг 30 июня 2022 19:12
В Мариуполе зимой отопления не будет, - мэрия Фото: в Мариуполе зимой отопления не будет (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Централизованное отопление в Мариуполе возобновлено не будет. Причина - невозможность реконструкции котельных или подключения газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Подключения газоснабжения даже в частные дома не будет. За исключением части Левобережного района приближенного к с. Виноградному и части Приморского района, приближенного к порту, если удастся подключиться к газотранспортным системам Мариупольского района (большой вопрос). Централизованной поставки дров или не будет", - пишет он.

По его словам, мариупольцам готовят помещение школ и детских садов (актовые и спортивные залы). Будут установлены двухэтажные кровати и обогрев тепловыми пушками. Горячее питание, полевые кухни или места для приготовления пищи не на улице обустраивать не планируют.

"Мариупольцев ждет самая плохая зима за все времена существования города", - констатирует Андрющенко.

Как сообщалось, оккупанты собирают личные данные жителей Мариуполя под видом приема заявок о поврежденном имуществе в ходе боевых действий. После этого пытаются "выйти" на эвакуированных гражданских с целью их вербовки.

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