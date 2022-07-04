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У Маріуполі - справжня катастрофа: люди втрачають свідомість прямо на вулицях (фото)

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Маріуполь, Понеділок 04 липня 2022 14:57
У Маріуполі - справжня катастрофа: люди втрачають свідомість прямо на вулицях (фото) У Маріуполі люди втрачають свідомість без води (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У тимчасово окупованому Маріуполі - катастрофа з водою. Проблема переросла в горе людей. Деякі з городян через відсутність води втрачають свідомість прямо на вулицях.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Люди купають дітей в тазиках прямо на вулиці

Через відсутність води в кранах городяни змушені купати дітей в тазиках прямо на вулиці. Також маріупольці продовжують готувати їжу на вогнищах прямо біля будинків. Перуть білизну також у великих мисках.

У Маріуполі - справжня катастрофа: люди втрачають свідомість прямо на вулицях (фото)

У Маріуполі - справжня катастрофа: люди втрачають свідомість прямо на вулицях (фото)Як живуть маріупольці без води (фото: Петро Андрющенко)

Люди втрачають свідомість на вулицях

Але найжахливіше те, що багато маріупольців не витримують спеки і відсутності води і втрачають свідомість прямо на вулицях. Страшні кадри вже з'явилися в мережі.

У Маріуполі - справжня катастрофа: люди втрачають свідомість прямо на вулицях (фото)

Люди в Маріуполі без води (фото: Петро Андрющенко)

"Люди починають втрачати свідомість прямо на вулицях. Через колапс медицини та відсутність швидкої допомоги кількість смертельних випадків швидко зростає.
Маріуполю потрібне негайне втручання гуманітарних місій. Росія принесла смерть, руйнування і пропаганду. Ставлячи через окозамилювання життя маріупольців під ще більшу загрозу", - написав Андрющенко.

Як раніше повідомлялося, в Маріуполі окупанти проводять перевірки через опір жителів.

Нагадавши, Маріуполь взимку може повністю залишитися без тепла, оскільки окупанти зруйнували конструкції котелень.

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