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В Мариуполе оккупанты проводят проверки из-за сопротивления жителей

Новина українською →
Мариуполь, Суббота 02 июля 2022 12:01
В Мариуполе оккупанты проводят проверки из-за сопротивления жителей Фото: в Мариуполе сопротивление населения набирает обороты (t.me/andriyshTime)
Автор: Наталья Юрченко

В Мариуполе российские оккупанты снова усилили обыски и проверки. Причиной стало сопротивление населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

По его словам, сейчас оккупанты проводят серию проверок в Мариупольском районе, а на следующей неделе перейдут в город.

Также в Мариуполе ввели повторную фильтрацию. При въезде в город из Запорожской области даже те, кто уже прошел фильтрацию, подлежат дополнительному допросу ФСБ.

"Надо смириться, что Мариуполь - украинский город, где первым сходит солнце над Азовом, не приняло оккупацию", - отметил Андрющенко.

Напомним, Мариуполь зимой может полностью остаться без тепла, поскольку оккупанты разрушили конструкции котельных.

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