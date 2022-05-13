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В Мариуполе погиб чемпион по боксу и судья IBA: в его дом попал российский снаряд

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Мариуполь, Пятница 13 мая 2022 19:33
В Мариуполе погиб чемпион по боксу и судья IBA: в его дом попал российский снаряд В Мариуполе погиб чемпион по боксу и судья (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Мариуполе погиб известный боксер, чемпион Европы среди молодежи и судья международной категории Алексей Купырев. В его дом прилетела российская бомба.

Об этом сообщил экс-президент федерации бокса в Донецкой области Дмитрий Елисеев.

Сообщается, что Алексей Купырев стал жертвой российской бомбы еще 8 марта, но о его гибели стало известно только сейчас. Вместе с семьей боксер жил в многоэтажном доме.

Когда Россия вторглась на территорию Украины и начала обстреливать Мариуполь, Купырев вместе с семьей прятался в подвале вместе с родными.

8 марта он покинул укрытие и поднялся в квартиру за необходимыми вещами и в именно в этот момент в его дом попал российский снаряд. Купырев погиб и был похоронен на территории Мариуполя.

В Мариуполе погиб чемпион по боксу и судья IBA: в его дом попал российский снаряд

В Мариуполе погиб чемпион по боксу и судья IBA: в его дом попал российский снаряд

Фото: Алексей Купырев погиб в Мариуполе

Алексей Купырев родился 14 апреля 1975 года в Мариуполе. В юности стал чемпионом Европы по боксу среди молодежи.

Завершив карьеру выступления на ринге, Купырев прошел обучение и начал карьеру судьи. Он получил судейскую лицензию уровня 1 звезды IBA (Международная боксерская ассоциация).

"Очень жаль, что так сложилась судьба. Алексей был всегда ответственным, принципиальным и порядочным человеком. Чемпион Европы по боксу среди молодежи, судья международной категории. Соболезнования всем родным и близким. Царствие ему Небесное. Покойся с миром, Алексей", - написал Елисеев.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Мариуполе погиб знаменитый воин Даниил, который защищал "Азовсталь".

А также рассказывали о том, что в боях за Мариуполь погиб основатель Pizza Veterano Рафаель Агаев.

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