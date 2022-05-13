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У Маріуполі загинув чемпіон з боксу і суддя IBA: в його будинок потрапив російський снаряд

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Маріуполь, П'ятниця 13 травня 2022 19:33
У Маріуполі загинув чемпіон з боксу і суддя IBA: в його будинок потрапив російський снаряд У Маріуполі загинув чемпіон з боксу і суддя (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Маріуполі загинув відомий боксер, чемпіон Європи серед молоді та суддя міжнародної категорії Олексій Купирєв. У його будинок прилетіла російська бомба.

Про це повідомив експрезидент федерації боксу в Донецькій області Дмитро Єлісєєв.

Повідомляється, що Олексій Купирєв став жертвою російської бомби ще 8 березня, але про його загибель стало відомо тільки зараз. Разом з родиною боксер жив у багатоповерховому будинку.

Коли Росія вторглася на територію України та почала обстрілювати Маріуполь, Купирєв разом з сім'єю ховався в підвалі разом з рідними.

8 березня він покинув укриття і піднявся у квартиру за необхідними речами та в саме в цей момент в його будинок потрапив російський снаряд. Купирєв загинув і був похований на території Маріуполя.

У Маріуполі загинув чемпіон з боксу і суддя IBA: в його будинок потрапив російський снаряд

У Маріуполі загинув чемпіон з боксу і суддя IBA: в його будинок потрапив російський снаряд

Фото: Олексій Купирєв загинув у Маріуполі

Олексій Купирєв народився 14 квітня 1975 року в Маріуполі. В юності став чемпіоном Європи з боксу серед молоді.

Завершивши кар'єру виступу на рингу, Купирєв пройшов навчання і почав кар'єру судді. Він отримав суддівську ліцензію рівня 1 зірки IBA (Міжнародна боксерська асоціація).

"Дуже шкода, що так склалася доля. Олексій був завжди відповідальною, принциповою і порядною людиною. Чемпіон Європи з боксу серед молоді, суддя міжнародної категорії. Співчуття всім рідним і близьким. Царство йому Небесне. Спочивай з миром, Олексій", - написав Єлісєєв.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Маріуполі загинув знаменитий воїн Данило, який захищав "Азовсталь".

А також розповідали про те, що у боях за Маріуполь загинув засновник Pizza Veterano Рафаель Агаєв.

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