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Вечная память герою: в боях за Мариуполь погиб основатель Pizza Veterano Рафаель Агаев

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Мариуполь, Суббота 09 апреля 2022 09:21
Вечная память герою: в боях за Мариуполь погиб основатель Pizza Veterano Рафаель Агаев Фото: Рафаель Агаев погиб, защищая Украину (facebook.com/diliriya)
Автор: Людмила Жукова

Основатель Pizza Veterano Рафаель Агаев погиб в боях за Мариуполь. Он отдал свою жизнь за Украину.

Об этом сообщил его друг и ветеран АТО Леонид Остальцев в Facebook.

"Ты научил меня готовить пиццу, после чего моя жизнь изменилась. Потом ты пошел на войну в 2014 году, потому ты красавчик, и по-другому не мог. Когда ты вернулся – мы вместе пошли вспомнить, не забыли ли мы как готовить пиццу, по возвращении с фронта и очень удивились, когда не забыли", - написал Леонид.

По его словам, именно Рафаэль Агаев (позывной Раф) был рядом, когда открывалась первая пиццерия. Помогал, поддерживал и учил.

Отмечается, что Рафаель погиб в Мариуполе, выполняя боевые задания по обороне города, в составе своего подразделения Морской Пехоты Украины.

Вечная память герою: в боях за Мариуполь погиб основатель Pizza Veterano Рафаель Агаев

Вечная память герою: в боях за Мариуполь погиб основатель Pizza Veterano Рафаель АгаевРафаель Агаев погиб, защищая Украину (фото: facebook.com/diliriya)

Как мы писали ранее, украинский бизнесмен разрешил ВСУ уничтожить оккупантов, которые с ракетными установками заняли его дом.

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