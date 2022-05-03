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Даниил из города-героя Мариуполь: погиб знаменитый воин, который защищал "Азовсталь"

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Мариуполь, Вторник 03 мая 2022 16:00
Даниил из города-героя Мариуполь: погиб знаменитый воин, который защищал "Азовсталь" В Мариуполе погиб знаменитый боец, защитник Азовстали Даниил Сафонов (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Мариуполе погиб патрульный полицейский Даниил Сафонов, который защищал город с самых первых дней вторжения России в Украину. Вместе с ним погибли еще двое защитников города-героя Мариуполя.

Что известно о гибели Даниила Сафонова – читайте ниже.

Даниил Сафонов родом из Донецка - в 2014 году он выехал в Мариуполь и верил в то, что сможет вернуться в свой родной город. В Мариуполе он стал сначала военным отдельной артиллерийской бригады, три года провел в АТО.

В Мариуполе у Сафонова были родственники, поэтому после АТО он снова туда вернулся и в 2019 году вступил в ряды Патрульной полиции.

Его аккаунт "Даниил из города-героя Мариуполь" в Twitter был очень популярен - там он рассказывал о защите города.

Даниил из города-героя Мариуполь: погиб знаменитый воин, который защищал &quot;Азовсталь&quot;

Даниил из города-героя Мариуполь

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину, Даниил Сафонов вместе с другими патрульными полицейскими встали на защиту Мариуполя. Они объединились вместе с "Азовом", Нацгвардией, пограничниками, Нацполицей и Вооруженными силами в одно подразделение.

"Как нам помочь? Мы в окружении. Кроме слов поддержки, к сожалению, никак не помочь. Почему я до сих пор в городе? Потому что этой мой родной город. Один раз я уже покидал свой дом, второй раз не хочу, так что будем бороться до конца!" – совсем недавно сказал Сафонов в интервью для Hromadske.

Даниил из города-героя Мариуполь: погиб знаменитый воин, который защищал &quot;Азовсталь&quot;

Даниил из города-героя Мариуполь

Он признался, что покинуть город возможность была, но Сафонов не представляет, как после этого смог бы смотреть в глаза своим побратимам. Его бабушка была родом из Мариуполя – она скончалась от пневмонии в укрытии.

Как сообщил Hromadske руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, который находится на "Азовстали", Сафонов погиб 2 мая около 11 часов утра.

Даниил из города-героя Мариуполь: погиб знаменитый воин, который защищал &quot;Азовсталь&quot;

Даниил Сафонов из города-героя Мариуполь

Он вместе с двумя бойцами выполнял боевое задание и попал под минометный обстрел, когда уже возвращался.

"Хороший, светлый юноша, делал свою работу. Очень любил своего ребенка. Это великая трагедия для всех. Он очень верил, что вернется в свой Донецк", - сообщил Вершинин.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские войска снов начали штурм "Азовстали".

А также рассказывали о том, что с "Азовстали" 2 мая выехала колонна эвакуированных в сторону Запорожья.

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