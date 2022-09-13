В Мариуполе первоклассникам рассказывают, что украинцы - "выдуманная нация": фото учебников

В школах Мариуполя началось обучение. Учителя на уроках рассказывают первоклассникам, что они - "часть России", и что украинцы - "вымышленный нацистами нация".
Об этом в своем Telegram-канеле написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
В частности, в первую очередь первоклассникам сказали выучить гимн России.
"Промывание мозгов детям стартовало. Первоклассникам учителя рассказывают, что они часть России", - рассказал он.
Также Андрющенко обратил внимание на российские учебники, изданные детям, где сказано, что "украинцев в России не существует".
К тому же в учебниках детям рассказывают, как выглядит российский герб и флаг.
"Особо талантливые коллаборанты уже рассказывают первоклассникам, что украинцы - выдуманная нацистами нация. Поэтому когда речь идет о 15 годах заключения за измену учителям, - это вполне адекватное наказание за искалеченные детские души", - подчеркнул советник мэра.
Ранее мы сообщали, как проходило 1 сентября в оккупированном Мариуполе.
Также мы публиковали фото из школьной столовой Мариуполя. Дети рассказывали, что есть можно только булку и хлеб.