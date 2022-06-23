В Мариуполе оккупанты сносят дома людей: на выселение дают сутки (фото)

Снос домов в Мариуполе

В городе оккупанты вывешивают на подъездах домов объявления. Там сказано, что жилье будет демонтировано 27 июля 2022 года.

"Такие сообщения отображаются на зданиях. Фактически людям дают сутки на вывоз личных вещей. Правда, вывозить их некуда и нечем. Оккупанты ради картинки продолжают уничтожать имущество мариупольцев, забирая у них последнее. Нелюди", - написал Андрющенко.

В Мариуполе людей выселяют из домов (Telegram/Петр Андрющенко)

Оккупанты строят модульные дома

Также отмечается, что российские оккупанты начали строить "модульные домики" для бездомных мариупольцев. Однако, располагают их рядом с линией обороны. О безопасности там речи не идет.

"Действительно, оккупационные власти планируют строительство многоквартирных домов по технологии, схожей по строительству торговых центров типа "Метро". Собственно - временная металлическая будка вроде большой бытовки", - пишет Андрющенко.