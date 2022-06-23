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В Мариуполе оккупанты сносят дома людей: на выселение дают сутки (фото)

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Мариуполь, Четверг 23 июня 2022 11:15
В Мариуполе оккупанты сносят дома людей: на выселение дают сутки (фото) В Мариуполе людей оставляют без жилья (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики ставят людей перед фактом людей, что их дома будут демонтированы. Украинцам дают сутки для того, чтобы собрать вещи.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Снос домов в Мариуполе

В городе оккупанты вывешивают на подъездах домов объявления. Там сказано, что жилье будет демонтировано 27 июля 2022 года.

"Такие сообщения отображаются на зданиях. Фактически людям дают сутки на вывоз личных вещей. Правда, вывозить их некуда и нечем. Оккупанты ради картинки продолжают уничтожать имущество мариупольцев, забирая у них последнее. Нелюди", - написал Андрющенко.

В Мариуполе оккупанты сносят дома людей: на выселение дают сутки (фото)В Мариуполе людей выселяют из домов (Telegram/Петр Андрющенко)

Оккупанты строят модульные дома

Также отмечается, что российские оккупанты начали строить "модульные домики" для бездомных мариупольцев. Однако, располагают их рядом с линией обороны. О безопасности там речи не идет.

"Действительно, оккупационные власти планируют строительство многоквартирных домов по технологии, схожей по строительству торговых центров типа "Метро". Собственно - временная металлическая будка вроде большой бытовки", - пишет Андрющенко.

Напомним, что в Мариуполе российские волонтеры выложили свечками надпись, что они помнят про нападение Германии на СССР в 1941 году.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе оккупанты собирают автомобили, которые горожане оставили, убегая от войны.

Также враг спекулирует едой, чтобы заставить жителей работать на "власть".

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