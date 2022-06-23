У Маріуполі окупанти зносять будинки людей: на виселення дають добу (фото)

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники ставлять людей перед фактом, що їхні будинки будуть демонтовані. Українцям дають добу для того, щоб зібрати речі.

Знесення будинків в Маріуполі

У місті окупанти вивішують на під'їздах будинків оголошення. Там сказано, що житло буде демонтовано 27 липня 2022 року.

"Такі повідомлення відображаються на будівлях. Фактично людям дають добу на вивезення особистих речей. Правда, вивозити їх нікуди і нічим. Окупанти заради картинки продовжують знищувати майно маріупольців, забираючи у них останнє. Нелюди", - написав Андрющенко.

У Маріуполі людей виселяють з будинків (Telegram / Петро Андрющенко)

Окупанти будують модульні будинки

Також наголошується, що російські окупанти почали будувати "модульні будиночки" для бездомних маріупольців. Однак, розташовують їх поруч з лінією оборони. Про безпеку там мови не йде.

"Дійсно, окупаційна влада планує будівництво багатоквартирних будинків за технологією, схожою з будівництва торгових центрів типу "Метро". Власне - тимчасова металева будка на кшталт великої побутівки", - пише Андрющенко.