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В Мариуполе люди сходили с ума и бросались из окон: в полиции рассказали о катастрофе

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Маріуполь, Вторник 05 апреля 2022 11:23
В Мариуполе люди сходили с ума и бросались из окон: в полиции рассказали о катастрофе Фото: Последствия обстрела Мариуполя (t.me.polkazov)
Автор: Светлана Мащенко

В Мариуполе в марте полиция получала 5-10 сообщений ежедневно о самоубийствах. В правоохранительных органах говорят, что люди сходили с ума и выбрасывались из окон.

Об этом рассказал начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, пишет Сепѕог.

"Каждый день в марте мы получали информацию, что 5-6 или даже 10 человек выбрасывались из окон последних этажей. Это признак коллапса. Люди сходили с ума. Не выдерживали напряжения, уровня подлости врага", - рассказал Вершинин.

Правоохранитель говорит, что враг стрелял по городу хаотично, куда попало, уничтожая жилые дома. Они просто складывались от сброшенных бомб.

"Когда бомба попала в драмтеатр, я был метрах в 200 от него. Задание какое-то рядом было. Патрульные, кто мог, бросились туда помогать пострадавшим... Там было жестко. В родильном также. Мои подчиненные эвакуировали женщин, выносили раненых беременных. Детей, синих от холода…

Здания от сброшенных бомб просто складывались. Понимая, что в бассейне "Нептун" в подвале находятся мамочки с малыми детьми, россияне цинично сбросили туда бомбу", - вспоминает полицейский.

Михаил Вершинин добавил, что не обошлось и без коллаборантов. Именно они слили информацию, что в бассейне прячутся люди.

Сейчас известно, что 130 тысяч человек в городе нуждаются в эвакуации.

Также сообщается, что оккупанты вывезли из Мариуполя почти 40 тысяч мирного населения.

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