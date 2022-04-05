130 тысяч человек ожидают эвакуации, мы прорабатываем несколько маршрутов, - мэр Мариуполя

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что с самого начала войны в городе началась массовая эвакуация. В первую неделю удавалось эвакуировать людей поездами, пока работала железная дорога. За первые семь дней город покинуло примерно 100 тысяч человек.

"Мы пытались эвакуировать жителей нашим коммунальным транспортом. Но это было очень сложно делать, потому что Россия с первых дней марта словно играла с нами. Мы начинали подготовку к эвакуации, определяли локации, собирали автобусы, заправляли их, мотивировали наших водителей", - отмечает Бойченко.

По его словам, армия РФ регулярно срывала эвакуацию, планомерно уничтожая автобусы. Изначально их было 150, затем 100, затем 50, затем 30, 9, 6 и ноль. К 13 марта в городе были уничтожены все автобусы, которым можно было вывозить людей из Мариуполя.

Городской глава подчеркнул, что, несмотря на это, администрации удалось организовать эвакуацию мариупольцев из Бердянска в Запорожье. Первый такой маршрут проходил под председательством УПЦ МП. Бойченко уверен, что это и дало толчок сформировать этот коридор, который позволил жителям Мариуполя на собственном транспорте эвакуироваться в Бердянск и Запорожье.

"В это время не было режима тишины. Было очень тяжело и опасно уезжать из города. Но со стороны Российской федерации было открыто пространство для выхода из Мариуполя, и со стороны наших военных также было открыто это пространство, и потому началась эвакуация. Она проходит с 13 марта. И с тех пор по этому маршруту мы уже эвакуировали примерно 87 тысяч мариупольцев из Бердянска либо собственным транспортом, либо на эвакуационном автотранспорте. Они уезжают в Запорожье и затем оттуда двигаются дальше", - говорит мэр Мариуполя.

По его словам, сегодня на побережье, а также других соседних городках и селениях находится ориентировочно 70 тысяч населения, ожидающих эвакуации. Бойченко с грустью отмечает, что за многочисленные дни ни одного нового маршрута из Мариуполя не открыли. И Макрон приобщался к этому, и Папа Римский, и министр Дмитрий Кулеба отрабатывал этот вопрос, но он так и остается открытым.

Но градоначальник не теряет надежды: "Мы планируем еще один маршрут при поддержке Международного комитета Красного Креста направить в Мариуполь и молимся, чтобы он состоялся. Мы считаем, что в городе примерно 130 тысяч населения ждут эвакуации. Но время идет и ситуация очень меняется. Российская пропаганда уже работает в нашем городе и это усложняет процесс эвакуации. Нам очень важно, чтобы каждое сердце, еще бьющееся в Мариуполе, имело возможность попасть на подконтрольную часть нашего государства".