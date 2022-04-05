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130 тысяч человек ожидают эвакуации, мы прорабатываем несколько маршрутов, - мэр Мариуполя

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Вторник 05 апреля 2022 07:56
130 тысяч человек ожидают эвакуации, мы прорабатываем несколько маршрутов, - мэр Мариуполя Мариуполь (Фото: pravda.com)
Автор: Константин Широкун

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что с самого начала войны в городе началась массовая эвакуация. В первую неделю удавалось эвакуировать людей поездами, пока работала железная дорога. За первые семь дней город покинуло примерно 100 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью с Вадимом Бойченко.

"Мы пытались эвакуировать жителей нашим коммунальным транспортом. Но это было очень сложно делать, потому что Россия с первых дней марта словно играла с нами. Мы начинали подготовку к эвакуации, определяли локации, собирали автобусы, заправляли их, мотивировали наших водителей", - отмечает Бойченко.

По его словам, армия РФ регулярно срывала эвакуацию, планомерно уничтожая автобусы. Изначально их было 150, затем 100, затем 50, затем 30, 9, 6 и ноль. К 13 марта в городе были уничтожены все автобусы, которым можно было вывозить людей из Мариуполя.

Городской глава подчеркнул, что, несмотря на это, администрации удалось организовать эвакуацию мариупольцев из Бердянска в Запорожье. Первый такой маршрут проходил под председательством УПЦ МП. Бойченко уверен, что это и дало толчок сформировать этот коридор, который позволил жителям Мариуполя на собственном транспорте эвакуироваться в Бердянск и Запорожье.

"В это время не было режима тишины. Было очень тяжело и опасно уезжать из города. Но со стороны Российской федерации было открыто пространство для выхода из Мариуполя, и со стороны наших военных также было открыто это пространство, и потому началась эвакуация. Она проходит с 13 марта. И с тех пор по этому маршруту мы уже эвакуировали примерно 87 тысяч мариупольцев из Бердянска либо собственным транспортом, либо на эвакуационном автотранспорте. Они уезжают в Запорожье и затем оттуда двигаются дальше", - говорит мэр Мариуполя.

По его словам, сегодня на побережье, а также других соседних городках и селениях находится ориентировочно 70 тысяч населения, ожидающих эвакуации. Бойченко с грустью отмечает, что за многочисленные дни ни одного нового маршрута из Мариуполя не открыли. И Макрон приобщался к этому, и Папа Римский, и министр Дмитрий Кулеба отрабатывал этот вопрос, но он так и остается открытым.

Но градоначальник не теряет надежды: "Мы планируем еще один маршрут при поддержке Международного комитета Красного Креста направить в Мариуполь и молимся, чтобы он состоялся. Мы считаем, что в городе примерно 130 тысяч населения ждут эвакуации. Но время идет и ситуация очень меняется. Российская пропаганда уже работает в нашем городе и это усложняет процесс эвакуации. Нам очень важно, чтобы каждое сердце, еще бьющееся в Мариуполе, имело возможность попасть на подконтрольную часть нашего государства".

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