В Маріуполі люди божеволіли і кидалися з вікон: в поліції розповіли про катастрофу

В Маріуполі у березні поліція отримувала 5-10 повідомлень щодня про самогубства. В правоохоронних органах кажуть, що люди божеволіли і викидалися з вікон.

"Кожного дня у березні ми отримували інформацію, що 5-6 чи навіть 10 людей викидалися з вікон останніх поверхів. Це ознака колапсу. Люди божеволіли. Не витримували напруги, рівня підлості ворога", - розповів Вершинін.

Правоохоронець каже, що ворог стріляв по місту хаотично, абикуди, знищуючи житлові будинки. Вони просто складалися від скинутих бомб.

"Коли бомба влучила в драмтеатр, я був метрів за 200 від нього. Завдання якесь поруч було. Патрульні, хто міг, кинулися туди допомагати постраждалим… Там було жорстко. В пологовому також. Мої підлеглі евакуювали жінок, виносили поранених вагітних. Дітей, синіх від холоду…

Будівлі від скинутих бомб просто складалися. Розуміючи, що в басейні "Нептун" в підвалі перебувають матусі з малими дітьми, росіяни цинічно скинули туди бомбу", - згадує правоохоронець.

Михайло Вершинін додав, що не обійшлося і без колаборантів. Саме вони злили інформацію, що в басейні ховаються люди.