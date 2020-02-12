В Мариуполе кондуктор маршрутки набросилась на пассажира с УБД

В Мариуполе кондуктор маршрутного автобуса попала в скандал после того, как она попыталась выгнать из салона мужчину, который хотел бесплатно проехать по удостоверению участника боевых действий (УБД).

Инцидент произошел вчера, 11 февраля, в 16:22 в маршрутке №112. Когда мужчина предъявил свое удостоверение, которое дает право на бесплатный проезд, то кондуктор сразу же начала сильно возмущаться и кричать на него.

Кондуктор заявила, что за маршруткой следуют троллейбусы и предложила участнику боевых действий подождать другой транспорт на остановке. При этом женщина заявила, что "УБДшников стало слишком много". Об этом сообщается на сайте города.

Когда другие пассажиры начали защищать мужчину, то кондуктор заявила, что ему нечего делать в городе, и пусть тогда идет на войну.

Жители Мариуполя не понимают, как молодая девушка, кондуктор может вести себя подобным образом. Руководитель департамента транспорта горсовета Василий Клат пояснил, что в подобных случаях необходимо обращаться с письменной жалобой, чтобы он мог "уволить или привлечь к ответственности кондуктора".

Напомним, что в Днепре пассажиры маршрутки №51 были сильно возмущены поведением водителя, который за рулем во время движения смотрел фильм по мобильному телефону.

Ранее сообщалось о том, что в Тернополе водитель автобуса отказался везти детей-льготников. Спортсменки-биатлонистки 14 и 15 лет, ехали домой после соревнований. В кассе они взяли льготные билеты, но водитель, когда увидел их билеты, то начал их ругать. Он сказал, что не повезет их просто так.

Мы также писали о том, что в Киеве маршрутчик обматерил и высадил пассажирку из-за украинского языка.