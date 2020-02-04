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Обматерил девочек: в Тернополе водитель автобуса отказался везти детей-льготников

STYLERЖизнь    04.02.2020 - 16:58
Обматерил девочек: в Тернополе водитель автобуса отказался везти детей-льготников
В Тернополе водитель автобуса не захотел везти детей-льготников (фото: коллаж РБК-Украина)

В Тернополе водитель автобуса не захотел везти детей, у которых были льготные билеты

В Тернополе разгорелся скандал с водителем автобуса, который не захотел везти двух девочек-подростков из многодетной семьи. Спортсменки-биатлонистки, которым 14 и 15 лет, возвращались после соревнований домой и в кассе приобрели льготные билеты.

Когда водитель автобуса Ровно-Черновцы увидел их билеты, то жестко обматерил их и заявил, что не будет их бесплатно везти, а если они хотят ехать, то пусть платят деньги. Об этом рассказала мать девочек Людмила Сагайдак на своей странице в Facebook.

Обматерил девочек: в Тернополе водитель автобуса отказался везти детей-льготников

Дети-льготники (фото: facebook.com/luda.sagaydak)

Старшая девочка сказала водителю, что он не имеет права так поступать и обратилась к кассиру, чтобы понять, в чем причина. Кассирша заявила, что она ничего не знает, и отправила детей к диспетчеру.

Обматерил девочек: в Тернополе водитель автобуса отказался везти детей-льготников

Билеты на автобус (фото: facebook.com/luda.sagaydak)

Дети на тот, автобус, что у них были билеты не сели, но их согласился подвезти другой водитель, который сказал им заплатить всего по 25 гривен.

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

  • Перевозчики просто обнаглели, от бесконтрольности соответствующих служб, их нужно лишать лицензии;
  • Это не первый раз. У нас такая же ситуация была и также в Тернополе, Ивано-Франковске, Хмельницком, Киеве. В одном только городе где мы воспользовались своим удостоверением, и люди на него адекватно отреагировали это в Одессе;
  • Я однажды ехала с этим водителем из Тернополя это настоящее быдло, ему не людей возить а скот на ферме. Родители передали студенту сумку, и я уже выходя из автобуса поправила сумку, из которой высыпались мандарины, так он на меня закричал как ненормальный "зачем я трогаю, пусть стоит". Такое быдло уже ничего не изменит.

Обматерил девочек: в Тернополе водитель автобуса отказался везти детей-льготников

Скриншот с Facebook

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