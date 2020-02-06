Украинский маршрутчик шокировал людей ездой: развлекался как мог

В маршрутке Днепра водитель смотрел фильм за рулем (Коллаж РБК-Украина)

В днепровской маршрутке заметили наглого водителя

В Днепре люди возмущены поведением водителя в маршрутке №51. Мужчина, находясь за рулем в движении, смотрел художественный фильм по мобильному телефону. Смартфон маршрутчик ловко держал в руке. О таком действии водителя общественного транспорта сообщили в Telegram-канале "Днепр сейчас".

После публикации видео в соцсетях, на ролик отреагировал глава профсоюза автомобилистов и перевозчиков Днепра Михаил Тонконогий. Он сообщил, что водителя маршрута №51 наказали - ему объявили выговор. Также Тонконогий отметил, что на предприятии провели внеплановый инструктаж по правилам техники безопасности и пользованию гаджетами на рабочем месте со всеми водителями, такая ситуация повторится не должна.

В Днепре маршрутчик смотрел кино во время движения (YouTube)

Отметим, что не только днепровские маршрутчики отличаются своим неадекватным поведением. Так, например, в Киеве водитель маршрутки сделал вид, что не понимает украинского языка. Мужчина просто проигнорировал просьбу остановки от пассажиров.

Но неадекватом может быть не только водитель, но и пассажир. Так, в столице мужчина на Рождество 7 января устроил скандал в одной из маршруток. Словесная перепалка переросла в драку. Неадекват начал эмоционально рассказывать пассажирам маршрутного такси об "отсутствии мест" и старости, "которая придет к нам всем".