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В Мариуполе главная елка города упала из-за сильного ветра (видео)

Автор: Роман Мирончук

Сегодня вечером, 19 декабря, главная елка Мариуполя Донецкой области, которая установлена на Театральной площади, упала из-за сильного ветра.

Об этом сообщает местный телеканал "TВ-7" на своей странице в Facebook.

"Главная елка Мариуполя упала из-за сильного ветра. Как сообщается на странице Facebook городского совета, подрядная организация в ближайшее время усилит конструкцию. Вскоре снова главная елка засияет новогодними огнями", - говорится в сообщении.

На видео видно, как вечером украшенная елка стоит на площади, а потом резко начинает падать.

Все остальные праздничные локации возле Драматического театра продолжают работать: ярмарка, каток и резиденция Святого Николая.

Отметим, что сегодня в Мариуполе был сильный ветер, порывы которого превышали 15 м/с.

В Мариуполе упала главная елка (видео: YouTube)

Напомним, под Житомиром в поселке Романов новогодняя елка лишила света два села и чуть не убила отца 12 детей. Сначала праздничное дерево при транспортировке оборвало провода и лишило два села света и интернета, а затем сломалось, когда на верхушке находился арборист - многодетный отец.

Когда дерево уже в Романове стали монтировать на площади, при натягивании тросов ствол переломился пополам, когда на самой верхушке находился мужчина. Потом елка рухнула вниз.

Мы также писали о том, что в Каневе рухнула главная новогодняя елка из-за непогоды.

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Донецкая областьелка