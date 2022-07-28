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В Мариуполе девушка вышла в центр города в футболке "Украина" и показала триколору средний палец (фото)

В Мариуполе девушка покорила своим поступком (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В оккупированном россиянами Мариуполе, где захватчики жутко наказывают за патриотизм, девушка поразила своим поступком. Она вышла в город в футболке с надписью Ukraine.

Об этом факте сообщает Мариупольский городской совет.

"Мариуполь – город несгибаемых людей! В городе, где все украинское запрещено, девушка не побоялась выйти в футболке с надписью "Ukraine". Это мариупольское сопротивление! Потому что Мариуполь – это Украина! Да, есть и будет", - подписали серию снимков.

На одном из кадров украинка показывает средний палец российскому триколору.

В Мариуполе девушка не побоялась выйти в патриотической футболке (t.me/mariupolrada)

Напомним, что в Мариуполе местные жители вынуждены обустраивать жилье на улице.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе оккупанты максимально завысили цены на продукты.

Также мы писали, что дети из Мариуполя рассказали о своих мечтах нацгвардейцам.

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Мариуполь