В Мариуполе девушка вышла в центр города в футболке "Украина" и показала триколору средний палец (фото)

В оккупированном россиянами Мариуполе, где захватчики жутко наказывают за патриотизм, девушка поразила своим поступком. Она вышла в город в футболке с надписью Ukraine.

"Мариуполь – город несгибаемых людей! В городе, где все украинское запрещено, девушка не побоялась выйти в футболке с надписью "Ukraine". Это мариупольское сопротивление! Потому что Мариуполь – это Украина! Да, есть и будет", - подписали серию снимков.

На одном из кадров украинка показывает средний палец российскому триколору.

В Мариуполе девушка не побоялась выйти в патриотической футболке (t.me/mariupolrada)