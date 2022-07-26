"Просто ярость": в Мариуполе местные жители вынуждены обустраивать жилье на улице (видео)

Во временно оккупированном Мариуполе местные жители после сноса их домов российскими оккупантами вынуждены обустраивать себе жилище под открытым небом.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, местные жители из-за российских военных вынуждены жить под открытым небом.

"Мариуполь. Первые жители снесенного дома вынуждены устроить дом под открытым небом. Видимо, именно так гауляйтеры представляют себе "маневренный жилой фонд", - говорится в сообщении.

В Мариуполе люди обустроили жилье на улице (скрин с видео)

Также он добавил, что сейчас 21 век и люди вынуждены обустраивать быт на улице.

"А если честно - здесь не хватает слов. Двадцать первое столетие. Центр Европы. Ярость. Просто ярость", - добавил советник мэра Мариуполя.

На видео видно, что на улице стоит бытовая техника, диваны, кресла и все то, что осталось от домов людей.