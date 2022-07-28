RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Маріуполі дівчина вийшла в центр міста у футболці "Україна" і показала триколору середній палець (фото)

У Маріуполі дівчина підкорила своїм вчинком (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В окупованому росіянами Маріуполі, де загарбники моторошно карають за патріотизм, дівчина вразила своїм вчинком. Вона вийшла в місто у футболці з написом Ukraine.

Про цей факт повідомляє Маріупольська міська рада.

"Маріуполь - місто незламних людей! У місті, де все українське заборонено, дівчина не побоялася вийти у футболці з написом "Ukraine". Це Маріупольський опір! Тому що Маріуполь - це Україна! Так, є і буде", - підписали серію знімків.

На одному з кадрів українка показує середній палець російському триколору.

У Маріуполі дівчина не побоялася вийти в патріотичній футболці (t.me/mariupolrada)

Нагадаємо, що в Маріуполі місцеві жителі змушені облаштовувати житло на вулиці.

Раніше ми повідомляли, що в Маріуполі окупанти максимально завищили ціни на продукти.

Також ми писали, що діти з Маріуполя розповіли про свої мрії нацгвардійцям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь