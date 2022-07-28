У Маріуполі дівчина вийшла в центр міста у футболці "Україна" і показала триколору середній палець (фото)

В окупованому росіянами Маріуполі, де загарбники моторошно карають за патріотизм, дівчина вразила своїм вчинком. Вона вийшла в місто у футболці з написом Ukraine.
Про цей факт повідомляє Маріупольська міська рада.
"Маріуполь - місто незламних людей! У місті, де все українське заборонено, дівчина не побоялася вийти у футболці з написом "Ukraine". Це Маріупольський опір! Тому що Маріуполь - це Україна! Так, є і буде", - підписали серію знімків.
На одному з кадрів українка показує середній палець російському триколору.
Нагадаємо, що в Маріуполі місцеві жителі змушені облаштовувати житло на вулиці.
Раніше ми повідомляли, що в Маріуполі окупанти максимально завищили ціни на продукти.
Також ми писали, що діти з Маріуполя розповіли про свої мрії нацгвардійцям.