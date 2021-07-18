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Маринуем помидоры на зиму: самый быстрый и простой рецепт

Автор: Анна Шиканова

Лето – отличное время, чтобы делать заготовки на зиму. Одним из популярных продуктов, который используют для зимних запасов – помидоры. Маринованные помидоры отлично зимой подходят как для приготовления блюд, так и в качестве закуски.

Самый простой и легкий рецепт маринованных помидоров – читайте в нашем материале ниже.

Вам понадобится:

  • Помидоры – 450-500 г
  • Лук репчатый – ¼
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Свежий укроп – 2-3 веточки
  • Черный перец горошком – 5-6 шт.
  • Соль -1/2 столовой ложки
  • Лавровый лист – 1-2 шт.
  • Сахар - 1,5 ст. ложки
  • Уксус – 20 мл (9%)
  • Вода – 500 мл

Способ приготовления:

Помидоры нужно тщательно помыть в проточной воде. Для закрутки выбирайте овощи средних и небольших размеров, для этого рецепта подойдут даже черри.

Лук и чеснок чистим, лук нарезаем кольцами. Чеснок можно порезать или использовать целыми зубчиками. Укроп моем и подсушиваем. Его можно порезать или порвать руками.

Банки стерилизуем, крышки опускаем в кипящую воду на несколько минут. Воду для маринада доводим до кипения.

На дно банки кладем: лук, перец горошком, лавровый лист, чеснок и укроп. Потом наполняем банку помидорами и заливаем кипятком. Чистыми крышками накрываем, но закручиваем не сразу – даем постоять 20 минут.

Воду из банок сливаем снова в кастрюлю, добавляем сахар, соль и доводим до кипения. Потом доливаем уксус, перемешиваем и снова заливаем маринад в банки. После этого – закатываем крышки или плотно закручиваем.

Банки нужно перевернуть вверх дном и накрыть одеялом или пледом. Когда банки полностью остынут – переносим их в кладовку или подвал, в любое темное и прохладное место.

Напомним, ранее мы писали о том, что Клопотенко дал безумно вкусный рецепт запеканки из кабачков.

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