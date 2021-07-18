RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Маринуємо помідори на зиму: найшвидший і простий рецепт

Автор: Анна Шиканова

Літо-відмінний час, щоб робити заготівлі на зиму. Одним з популярних продуктів, який використовують для зимових запасів - помідори. Мариновані помідори відмінно взимку підходять як для приготування страв, так і в якості закуски.

Найпростіший і легкий рецепт маринованих помідорів – читайте в нашому матеріалі нижче.

Вам знадобиться:

  • Помідори - 450-500 г
  • Цибуля ріпчаста - ¼
  • Часник - 2 зубчики
  • Свіжий кріп - 2-3 гілочки
  • Чорний перець горошком - 5-6 шт.
  • Сіль -1/2 столової ложки
  • Лавровий лист - 1-2 шт.
  • Цукор - 1,5 ст. ложки
  • Оцет - 20 мл (9%)
  • Вода - 500 мл

Спосіб приготування:

Помідори потрібно ретельно помити в проточній воді. Для закрутки вибирайте овочі середніх і невеликих розмірів, для цього рецепта підійдуть навіть чері.

Цибулю і часник чистимо, цибулю нарізаємо кільцями. Часник можна порізати або використовувати цілими зубчиками. Кріп миємо й підсушуємо. Його можна порізати або порвати руками.

Банки стерилізуємо, кришки опускаємо в киплячу воду на кілька хвилин. Воду для маринаду доводимо до кипіння.

На дно банки кладемо: цибулю, перець горошком, лавровий лист, часник і кріп. Потім наповнюємо банку помідорами та заливаємо окропом. Чистими кришками накриваємо, але закручуємо не відразу – даємо постояти 20 хвилин.

Воду з банок зливаємо знову в каструлю, додаємо цукор, сіль і доводимо до кипіння. Потім доливаємо оцет, перемішуємо і знову заливаємо маринад в банки. Після цього - закочуємо кришки або щільно закриваємо.

Банки потрібно перевернути догори дном і накрити ковдрою або пледом. Коли банки повністю охолонуть - переносимо їх в комору або підвал, в будь-яке темне і прохолодне місце.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Клопотенко дав шалено смачний рецепт запіканки з кабачків.

А також розповідали про те, як приготувати охолоджувальні коктейлі, які врятують від спеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
едарецептирецепт