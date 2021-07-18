Маринуємо помідори на зиму: найшвидший і простий рецепт

Літо-відмінний час, щоб робити заготівлі на зиму. Одним з популярних продуктів, який використовують для зимових запасів - помідори. Мариновані помідори відмінно взимку підходять як для приготування страв, так і в якості закуски.
Найпростіший і легкий рецепт маринованих помідорів – читайте в нашому матеріалі нижче.
Помідори потрібно ретельно помити в проточній воді. Для закрутки вибирайте овочі середніх і невеликих розмірів, для цього рецепта підійдуть навіть чері.
Цибулю і часник чистимо, цибулю нарізаємо кільцями. Часник можна порізати або використовувати цілими зубчиками. Кріп миємо й підсушуємо. Його можна порізати або порвати руками.
Банки стерилізуємо, кришки опускаємо в киплячу воду на кілька хвилин. Воду для маринаду доводимо до кипіння.
На дно банки кладемо: цибулю, перець горошком, лавровий лист, часник і кріп. Потім наповнюємо банку помідорами та заливаємо окропом. Чистими кришками накриваємо, але закручуємо не відразу – даємо постояти 20 хвилин.
Воду з банок зливаємо знову в каструлю, додаємо цукор, сіль і доводимо до кипіння. Потім доливаємо оцет, перемішуємо і знову заливаємо маринад в банки. Після цього - закочуємо кришки або щільно закриваємо.
Банки потрібно перевернути догори дном і накрити ковдрою або пледом. Коли банки повністю охолонуть - переносимо їх в комору або підвал, в будь-яке темне і прохолодне місце.
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