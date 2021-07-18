Маринуем помидоры на зиму: самый быстрый и простой рецепт

Лето – отличное время, чтобы делать заготовки на зиму. Одним из популярных продуктов, который используют для зимних запасов – помидоры. Маринованные помидоры отлично зимой подходят как для приготовления блюд, так и в качестве закуски.

Самый простой и легкий рецепт маринованных помидоров – читайте в нашем материале ниже.

Вам понадобится:

Помидоры – 450-500 г

Лук репчатый – ¼

Чеснок – 2 зубчика

Свежий укроп – 2-3 веточки

Черный перец горошком – 5-6 шт.

Соль -1/2 столовой ложки

Лавровый лист – 1-2 шт.

Сахар - 1,5 ст. ложки

Уксус – 20 мл (9%)

Вода – 500 мл

Способ приготовления:

Помидоры нужно тщательно помыть в проточной воде. Для закрутки выбирайте овощи средних и небольших размеров, для этого рецепта подойдут даже черри.

Лук и чеснок чистим, лук нарезаем кольцами. Чеснок можно порезать или использовать целыми зубчиками. Укроп моем и подсушиваем. Его можно порезать или порвать руками.

Банки стерилизуем, крышки опускаем в кипящую воду на несколько минут. Воду для маринада доводим до кипения.

На дно банки кладем: лук, перец горошком, лавровый лист, чеснок и укроп. Потом наполняем банку помидорами и заливаем кипятком. Чистыми крышками накрываем, но закручиваем не сразу – даем постоять 20 минут.

Воду из банок сливаем снова в кастрюлю, добавляем сахар, соль и доводим до кипения. Потом доливаем уксус, перемешиваем и снова заливаем маринад в банки. После этого – закатываем крышки или плотно закручиваем.

Банки нужно перевернуть вверх дном и накрыть одеялом или пледом. Когда банки полностью остынут – переносим их в кладовку или подвал, в любое темное и прохладное место.