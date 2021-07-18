Маринуем помидоры на зиму: самый быстрый и простой рецепт
Лето – отличное время, чтобы делать заготовки на зиму. Одним из популярных продуктов, который используют для зимних запасов – помидоры. Маринованные помидоры отлично зимой подходят как для приготовления блюд, так и в качестве закуски.
Самый простой и легкий рецепт маринованных помидоров – читайте в нашем материале ниже.
Вам понадобится:
- Помидоры – 450-500 г
- Лук репчатый – ¼
- Чеснок – 2 зубчика
- Свежий укроп – 2-3 веточки
- Черный перец горошком – 5-6 шт.
- Соль -1/2 столовой ложки
- Лавровый лист – 1-2 шт.
- Сахар - 1,5 ст. ложки
- Уксус – 20 мл (9%)
- Вода – 500 мл
Способ приготовления:
Помидоры нужно тщательно помыть в проточной воде. Для закрутки выбирайте овощи средних и небольших размеров, для этого рецепта подойдут даже черри.
Лук и чеснок чистим, лук нарезаем кольцами. Чеснок можно порезать или использовать целыми зубчиками. Укроп моем и подсушиваем. Его можно порезать или порвать руками.
Банки стерилизуем, крышки опускаем в кипящую воду на несколько минут. Воду для маринада доводим до кипения.
На дно банки кладем: лук, перец горошком, лавровый лист, чеснок и укроп. Потом наполняем банку помидорами и заливаем кипятком. Чистыми крышками накрываем, но закручиваем не сразу – даем постоять 20 минут.
Воду из банок сливаем снова в кастрюлю, добавляем сахар, соль и доводим до кипения. Потом доливаем уксус, перемешиваем и снова заливаем маринад в банки. После этого – закатываем крышки или плотно закручиваем.
Банки нужно перевернуть вверх дном и накрыть одеялом или пледом. Когда банки полностью остынут – переносим их в кладовку или подвал, в любое темное и прохладное место.
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