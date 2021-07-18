ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Маринуємо помідори на зиму: найшвидший і простий рецепт

Новость на русском →
Неділя 18 липня 2021 11:50
Маринуємо помідори на зиму: найшвидший і простий рецепт Фото: Як правильно замаринувати помідори на зиму (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Літо-відмінний час, щоб робити заготівлі на зиму. Одним з популярних продуктів, який використовують для зимових запасів - помідори. Мариновані помідори відмінно взимку підходять як для приготування страв, так і в якості закуски.

Найпростіший і легкий рецепт маринованих помідорів – читайте в нашому матеріалі нижче.

Вам знадобиться:

  • Помідори - 450-500 г
  • Цибуля ріпчаста - ¼
  • Часник - 2 зубчики
  • Свіжий кріп - 2-3 гілочки
  • Чорний перець горошком - 5-6 шт.
  • Сіль -1/2 столової ложки
  • Лавровий лист - 1-2 шт.
  • Цукор - 1,5 ст. ложки
  • Оцет - 20 мл (9%)
  • Вода - 500 мл

Спосіб приготування:

Помідори потрібно ретельно помити в проточній воді. Для закрутки вибирайте овочі середніх і невеликих розмірів, для цього рецепта підійдуть навіть чері.

Цибулю і часник чистимо, цибулю нарізаємо кільцями. Часник можна порізати або використовувати цілими зубчиками. Кріп миємо й підсушуємо. Його можна порізати або порвати руками.

Банки стерилізуємо, кришки опускаємо в киплячу воду на кілька хвилин. Воду для маринаду доводимо до кипіння.

На дно банки кладемо: цибулю, перець горошком, лавровий лист, часник і кріп. Потім наповнюємо банку помідорами та заливаємо окропом. Чистими кришками накриваємо, але закручуємо не відразу – даємо постояти 20 хвилин.

Воду з банок зливаємо знову в каструлю, додаємо цукор, сіль і доводимо до кипіння. Потім доливаємо оцет, перемішуємо і знову заливаємо маринад в банки. Після цього - закочуємо кришки або щільно закриваємо.

Банки потрібно перевернути догори дном і накрити ковдрою або пледом. Коли банки повністю охолонуть - переносимо їх в комору або підвал, в будь-яке темне і прохолодне місце.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Клопотенко дав шалено смачний рецепт запіканки з кабачків.

А також розповідали про те, як приготувати охолоджувальні коктейлі, які врятують від спеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
еда рецепти рецепт
LITE
Свято 18 липня: що суворо заборонено робити, і кого привітати з днем ангела
Свято 18 липня: що суворо заборонено робити, і кого привітати з днем ангела