Маринуємо помідори на зиму: найшвидший і простий рецепт

Літо-відмінний час, щоб робити заготівлі на зиму. Одним з популярних продуктів, який використовують для зимових запасів - помідори. Мариновані помідори відмінно взимку підходять як для приготування страв, так і в якості закуски.

Найпростіший і легкий рецепт маринованих помідорів – читайте в нашому матеріалі нижче.

Вам знадобиться:

Помідори - 450-500 г

Цибуля ріпчаста - ¼

Часник - 2 зубчики

Свіжий кріп - 2-3 гілочки

Чорний перець горошком - 5-6 шт.

Сіль -1/2 столової ложки

Лавровий лист - 1-2 шт.

Цукор - 1,5 ст. ложки

Оцет - 20 мл (9%)

Вода - 500 мл

Спосіб приготування:

Помідори потрібно ретельно помити в проточній воді. Для закрутки вибирайте овочі середніх і невеликих розмірів, для цього рецепта підійдуть навіть чері.

Цибулю і часник чистимо, цибулю нарізаємо кільцями. Часник можна порізати або використовувати цілими зубчиками. Кріп миємо й підсушуємо. Його можна порізати або порвати руками.

Банки стерилізуємо, кришки опускаємо в киплячу воду на кілька хвилин. Воду для маринаду доводимо до кипіння.

На дно банки кладемо: цибулю, перець горошком, лавровий лист, часник і кріп. Потім наповнюємо банку помідорами та заливаємо окропом. Чистими кришками накриваємо, але закручуємо не відразу – даємо постояти 20 хвилин.

Воду з банок зливаємо знову в каструлю, додаємо цукор, сіль і доводимо до кипіння. Потім доливаємо оцет, перемішуємо і знову заливаємо маринад в банки. Після цього - закочуємо кришки або щільно закриваємо.

Банки потрібно перевернути догори дном і накрити ковдрою або пледом. Коли банки повністю охолонуть - переносимо їх в комору або підвал, в будь-яке темне і прохолодне місце.