Маринуем огурцы по рецепту Клопотенко: кулинар назвал "секретный ингредиент"

Известный кулинар Евгений Клопотенко предлагает замариновать хрустящие огурчики на зиму с использованием особенного, "секретного" ингредиента.

Этим особенным компонентом, который можно смело добавлять в огурцы, является имбирь. Подойдет, как сухой, так и свежий корень - его можно нарезать слайсами, кубиками или натереть на терке.

" Экспериментируйте и добавляйте пикантный корень к варенью, томатному соусу, аджике, маринованным перцам. Или законсервируйте сам корень имбиря и используйте в приготовлении мясных блюд или соусов", - советует Евгений Клопотенко.

Ингредиенты огурцов с имбирем

На банку 900 мл:

350 г огурцов

3 зубчика чеснока

1 луковица

2 ч. л. сахара

1,5 ч. л. соли

350 мл воды

1,5 ст. л. уксуса

1/2 ч. л. сушеного имбиря

6 горошин черного перца

2 лавровых листа

2 горошины душистого перца

5 веточек зелени укропа

Фото: Маринованные огурцы по рецепту Клопотенко

Пошаговое приготовление

Тщательно помойте огурцы. Хвостики срезать не нужно. Очистите луковицу и нарежьте большими кусками.

В стерилизованную банку выложите укроп, чеснок, лук, черный перец, лавровый лист, душистый перец, имбирь. Сверху выложите огурцы.

В небольшую кастрюлю влейте воду, всыпьте сахар, соль. Варите примерно 3-5 минут на небольшом огне до растворения. Снимите кастрюлю с огня, влейте уксус, перемешайте.

Залейте маринадом огурцы и закатайте банки стерилизованными крышками.