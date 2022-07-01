Маринуем огурцы по рецепту Клопотенко: кулинар назвал "секретный ингредиент"
Известный кулинар Евгений Клопотенко предлагает замариновать хрустящие огурчики на зиму с использованием особенного, "секретного" ингредиента.
Рецептом заготовки победитель МастерШеф поделился на своем сайте.
Этим особенным компонентом, который можно смело добавлять в огурцы, является имбирь. Подойдет, как сухой, так и свежий корень - его можно нарезать слайсами, кубиками или натереть на терке.
" Экспериментируйте и добавляйте пикантный корень к варенью, томатному соусу, аджике, маринованным перцам. Или законсервируйте сам корень имбиря и используйте в приготовлении мясных блюд или соусов", - советует Евгений Клопотенко.
Ингредиенты огурцов с имбирем
На банку 900 мл:
- 350 г огурцов
- 3 зубчика чеснока
- 1 луковица
- 2 ч. л. сахара
- 1,5 ч. л. соли
- 350 мл воды
- 1,5 ст. л. уксуса
- 1/2 ч. л. сушеного имбиря
- 6 горошин черного перца
- 2 лавровых листа
- 2 горошины душистого перца
- 5 веточек зелени укропа
Фото: Маринованные огурцы по рецепту Клопотенко
Пошаговое приготовление
Тщательно помойте огурцы. Хвостики срезать не нужно. Очистите луковицу и нарежьте большими кусками.
В стерилизованную банку выложите укроп, чеснок, лук, черный перец, лавровый лист, душистый перец, имбирь. Сверху выложите огурцы.
В небольшую кастрюлю влейте воду, всыпьте сахар, соль. Варите примерно 3-5 минут на небольшом огне до растворения. Снимите кастрюлю с огня, влейте уксус, перемешайте.
Залейте маринадом огурцы и закатайте банки стерилизованными крышками.
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