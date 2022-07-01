Маринуємо огірки за рецептом Клопотенка: кулінар назвав "секретний інгредієнт"
Відомий кулінар Євген Клопотенко пропонує замаринувати хрусткі огірочки на зиму з використанням особливого, "секретного" інгредієнта.
Рецептом заготовки переможець МастерШеф поділився на своєму сайті.
Цим особливим компонентом, який можна сміливо додавати в огірки, є імбир. Підійде, як сухий, так і свіжий корінь - його можна нарізати слайсами, кубиками або натерти на тертці.
"Експериментуйте і додавайте пікантний корінь до варення, томатного соусу, аджики, маринованих перців. Або законсервуйте сам корінь імбиру і використовуйте в приготуванні м'ясних страв або соусів", - радить Євген Клопотенко.
Інгредієнти огірків з імбиром
На банку 900 мл:
- 350 г огірків
- 3 зубчики часнику
- 1 цибулина
- 2 ч. л. цукру
- 1,5 ч. л. солі
- 350 мл води
- 1,5 ст. л. оцту
- 1/2 ч. л. сушеного імбиру
- 6 горошин чорного перцю
- 2 лаврових листки
- 2 горошини запашного перцю
- 5 гілочок зелені кропу
Фото: мариновані огірки за рецептом Клопотенка
Покрокове приготування
Ретельно помийте огірки. Хвостики зрізати не потрібно. Очистіть цибулину і наріжте великими шматками.
У стерилізовану банку викладіть кріп, часник, цибуля, чорний перець, лавровий лист, запашний перець, імбир. Зверху викладіть огірки.
У невелику каструлю влийте воду, всипте цукор, сіль. Варіть приблизно 3-5 хвилин на невеликому вогні до розчинення. Зніміть каструлю з вогню, влийте оцет, перемішайте.
Залийте маринадом огірки і закатайте банки стерилізованими кришками.
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