Маринуем огурцы очень быстрым способом: можно хрустеть уже через 15 минут

Пока сезон "большой консервации" еще не наступил, а огурцы становятся все дешевле, время испытывать новые рецепты маринадов и солений.
Быстрым рецептом маринованных огурцов поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Огурцы порезать длинными ломтями. Мелко покрошить укроп. Пропустить чеснок через пресс или мелко нарубить, или натереть на мелкой терке.
Добавить соль, сахар, растительное масло, все хорошенько перемешать и оставить минут на 10-15.
Ранее блогер предложила еще более простой и быстрый рецепт огурцов.
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