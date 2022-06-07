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Маринуем огурцы очень быстрым способом: можно хрустеть уже через 15 минут

Скриншот: Быстрые маринованные огурцы
Автор: Светлана Мащенко

Пока сезон "большой консервации" еще не наступил, а огурцы становятся все дешевле, время испытывать новые рецепты маринадов и солений.

Быстрым рецептом маринованных огурцов поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Огурцы - 1 кг
  • Укроп - 50 г
  • Чеснок - 4-6 зубчиков
  • Сахар - 1 ст. л.
  • Соль - 1/2 ст. л. без горки
  • Растительное масло - 3-4 ст. л.

Пошаговое приготовление

Огурцы порезать длинными ломтями. Мелко покрошить укроп. Пропустить чеснок через пресс или мелко нарубить, или натереть на мелкой терке.

Добавить соль, сахар, растительное масло, все хорошенько перемешать и оставить минут на 10-15.

Ранее блогер предложила еще более простой и быстрый рецепт огурцов.

Также мы писали, как приготовить пикантные огурцы по-корейски.

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