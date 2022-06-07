Маринуємо огірки дуже швидким способом: можна хрустіти вже через 15 хвилин

Поки сезон "великої консервації" ще не настав, а огірки стають все дешевше, час випробовувати нові рецепти маринадів і солінь.
Швидким рецептом маринованих огірків поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Огірки порізати довгими скибками. Дрібно покришити кріп. Пропустити часник через прес або дрібно нарубати, або натерти на дрібній тертці.
Додати сіль, цукор, олію, все гарненько перемішати і залишити хвилин на 10-15.
Раніше блогер запропонувала ще більш простий і швидкий рецепт огірків.
Також ми писали, як приготувати пікантні огірки по-корейськи.