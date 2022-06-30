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Маринованные кабачки, огурцы и баклажаны: лучшие рецепты солений от известного кулинара

Маринованные овощи (коллаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Лето - сезон вкусных и полезных овощей, которые можно не только есть свежими, а еще и засолить на осень и зиму.

Как быстро и просто замариновать кабачки, огурцы и баклажаны, рассказала известный украинский кулинар, победительница второго сезона МастерШеф Лиза Глинская.

Маринованные кабачки:

Ингредиенты:

  • 1 кг кабачков (цуккини)
  • 1 ст. л. соли (без горки)
  • 1 ч. л. сахара (без горки)
  • 4-5 зубчиков чеснока
  • укроп
  • лавровый лист
  • 1 ст. л. уксуса

Способ приготовления:

1. Берем 2 небольших пакета, ставим их друг в друга. Предварительно моем кабачки, нарезаем их на 8 частей и отправляем в пакеты.

2. Нарезаю укроп не мелкими кусками, отправляю к кабачкам.

3. Нарезаю чеснок, отправляю к кабачкам.

4. Добавляю лавровый лист, соль, сахар и уксус.

5. Перемешиваем. Оставляем в холодильнике и периодически перемешиваем.

6. Через 10-12 часов можно есть.

Малосольные огурцы:

Ингредиенты:

  • 1 кг огурцов
  • 1 ст. л соли (без горки)
  • 1 ч. л сахара (без горки)
  • 4 зубчика чеснока
  • Укроп

Способ приготовления:

Отправьте в пакет укроп, сахар, соль, выжатый чеснок.

Срежьте в огурцах "носик", положите в пакет. Перемешайте.

Положите в холодильник на 10-12 часов. Переворачивайте в течение дня.

Маринованные баклажаны:

Ингредиенты:

  • 1 кг баклажанов
  • 1.5 л воды
  • 1 ч. л соли (с горкой)

Маринад:

  • 1 л воды
  • 2.5 ч. л соли (с горкой)
  • 1.5 ст. л сахара (с горкой)
  • 3 ст. л растительного масла
  • 4 ст. л уксуса (6%)
  • 20 горошин черного перца
  • 3 зубчика чеснока
  • Щепотка хмели-сунели

Способ приготовления:

Очистите баклажаны, нарежьте на небольшие кусочки. Залейте кипятком и добавьте соль.

Накройте и проварите 10-15 мин. Слейте воду.

Приготовьте маринад:
- вода+сахар+соль - перемешайте.
- добавьте перец, хмели-сунели и масло + чеснок - перемешайте.

Залейте маринадом баклажаны, перемешайте, накройте пленкой.

В холодильник на 3 часа.

После достать из маринада, добавить кинзу и укроп.

Готовим вкусные соленья из овощей (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

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