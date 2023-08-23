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Маринований смажений солодкий перець: закрутіть його в банку на зиму і точно не пошкодуєте

Як зробити маринований смажений перець на зиму (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Основні компоненти всіх консервацій на зиму – це сезонні овочі та фрукти. Саме вони потім відмінно підходять як доповнення до будь-якої зимової страви або ж можна їх використовувати як заготівлю для приготування чогось смачненького.

Смажений солодкий маринований перець - одна з таких корисних закруток. Як його приготувати, розповіли у YouTube-каналі "Порадник".

Що вам знадобиться:

  • Болгарський солодкий перець
  • Часник
  • Зелень петрушки

У кожну банку:

  • Цукор – 1 ст. ложка
  • Сіль – 0,5 ч. ложки
  • Оцет 9% - 25 мл

Як приготувати маринований перець

Солодкий перець миємо, чистимо і ріжемо смужками. Для гарної консервації рекомендується вибирати перець різного кольору – червоний, жовтий, зелений.

Розігріваємо сковороду на середньому вогні, додаємо олію і викладаємо підготовлений перець. Обсмажуємо на середньому вогні з кожного боку під кришкою. Смажити перець треба до готовності.

Часник подрібнюємо у блендері до однорідної кашки. Для цієї консервації варто брати банки об'ємом 0,5 л або 1 літр. Банки ретельно моєму та сушимо.

У підготовлені банки викладаємо обсмажений перець та періодично додаємо часник. Перець утрамбовуємо у банки досить щільно. Зверху кладемо зелень петрушки - гілочку на кожну банку.

У кожну банку насипаємо цукор, сіль, вливаємо оцет. Далі заливаємо окріп, по плічка банки. Накриваємо кришками. Банки ставимо у широку каструлю з теплою водою та стерилізуємо 5 хвилин. Після цього закручуємо кришки та перевертаємо банки догори дном. Накриваємо теплою ковдрою та залишаємо на добу.

 

До речі, раніше ми писали про те, як приготувати найпростішу та найбюджетнішу заготівлю на зиму для борщу.

А ще розповідали про те, як зробити мариновані огірки без стерилізації.

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