Маринований перець з капустою та виноградом на зиму: так ви ще не готували
Що може бути смачніше за солодкий перець, маринований з міксом овочів? Пропонуємо вам приготувати чудову закуску на зиму.
Рецептом поділилися на каналі Дача. Сад і город.
Інгредієнти
- перець червоний
- цвітна капуста
- виноград
- корінь селери
- зелень петрушки
- морква
- хрін
Для розсолу:
- оцет - 1 л
- вода - 1 л
- сіль - 120 г
Покрокове приготування
Відберіть зрілі червоні перці правильної форми, помийте і видаліть насіння, вирізавши вістрям ножа невеликий круглий отвір навколо плодоніжки так, щоб не пошкодити перець.
Підготовлені перці опустіть на 1 хвилину у підсолену воду для розм'якшення.
Всередину кожного перцю покладіть суміш із дрібно нарізаного кореня селери, зелені петрушки та по одному суцвіттю цвітної капусти.
Наповнені перці укладіть у посуд отвором вгору.
Між ними помістіть невеличкі грона винограду, моркву, селеру, скибочки хрону.
Потім залийте кип'яченим маринадом.
Зверху притисніть гнітом з тонких дощечок, щоб овочі занурилися в розсіл на 3-6 см. Посуд накривають і зберігають у прохолодному приміщенні.
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