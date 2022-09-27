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Маринованный перец с капустой и виноградом на зиму: так вы еще не готовили

Новина українською →
Вторник 27 сентября 2022 08:59
Маринованный перец с капустой и виноградом на зиму: так вы еще не готовили Фото: Перец (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Что может быть вкуснее сладкого перца, маринованного с миксом овощей? Предлагаем вам приготовить отличную закуску на зиму.

Рецептом разделились на канале Дача. Сад і город.

Ингредиенты

  • перец красный
  • цветная капуста
  • виноград
  • корень сельдерея
  • зелень петрушки
  • морковь
  • хрен

Для рассола:

  • уксус – 1 л
  • вода – 1 л
  • соль – 120 г

Пошаговое приготовление

Отберите зрелые красные перцы правильной формы, помойте и удалите семена, вырезав острием ножа небольшое круглое отверстие вокруг плодоножки так, чтобы не повредить перец.

Подготовленные перцы опустите на 1 минуту в подсоленную воду для размягчения.

Внутрь каждого перца уложите смесь из мелко нарезанного корня сельдерея, зелени петрушки и по одному соцветию цветной капусты.

Наполненные перцы уложите в посуду отверстием вверх.

Между ними поместите небольшие гроздья винограда, морковь, сельдерей, ломтики хрена.

Затем залейте кипяченым маринадом.

Сверху прижмите грузом из тонких дощечек, чтобы овощи погрузились в рассол на 3-6 см. Посуду накрывают и хранят в прохладном помещении.

Раньше мы писали, как сделать быструю квашеную капусту в банках.

Также читайте как заквасить капусту со свеклой на зиму целыми кусочками.

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