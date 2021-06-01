Марина Порошенко пригласила детей украинских защитников в Музей науки и поздравила их с праздником
Председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко в Международный День защиты детей пригласила школьников из семей участников войны против российской агрессии в Музей науки Малой академии наук.
"День защиты детей является одним из старейших международных праздников. Его начали в 1949 после Второй мировой войны в защиту детей, оставшихся без родителей или без крыши над головой. К сожалению, эти болезненные проблемы остаются актуальными и в современном мире, и дети, которые пострадали от войны, нуждаются в поддержке и внимания не только сегодня, но и всегда", - говорит Марина Порошенко.
Она напомнила, что уже 7 лет Украина страдает от вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации.
"У нас появились современные защитники, и сейчас растут дети этих героев. Именно поэтому мы сегодня пригласили посетить Музей науки Малой академии наук, чтобы весело провести время и получить новые и интересные знания", - добавил Порошенко.
Возможно, кому-то из них это поможет определиться с будущей профессией или найти новое увлечение, считает глава комиссии Киевсовета.
"Мы должны помнить, что новое поколение украинцев мы воспитываем именно сегодня", - резюмирует Порошенко.
Напомним, сегодня, в первый день лета, 1 июня, празднуют Международный день защиты детей. Впервые этот праздник начали отмечать в 1950 году. А основано оно было в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин.