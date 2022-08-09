Марина Бех-Романчук поздравила любимого с днем рождения горячими фото: "один из самых прекрасных дней"

"Один из самых прекрасных дней. Ведь этот день подарил мне тебя. С днем рождения, моя половинка, моя душа, мой мир. Только рядом с тобой я улыбаюсь от души. Спасибо, что ты у меня есть", - подписала фотографии чемпионка.

Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)

Кстати, 18 июля свой день рождения праздновала Марина.

И несколько недель назад Роман тоже поздравил любимую трогательным фото.

"Ты все знаешь. Люблю тебя", - написал атлет.

Михаил Романчук и Марина Бех-Романчук (фото: instagram.com/misha_romanchuk)

Напомним, что украинский пловец, олимпийский рекордсмен Михаил Романчук женился на многократной чемпионке мировых и континентальных первенств по прыжкам в длину Марине Бех в 2018 году.

Сейчас их считают одной из самых красивых пар украинского спорта.

Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)