Марина Бех-Романчук поздравила любимого с днем рождения горячими фото: "один из самых прекрасных дней"

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук трогательно поздравила своего любимого мужа Михаила с днем рождения.
Страстные фото спортсменка опубликовала в своем Instagram 7 августа.
"Один из самых прекрасных дней. Ведь этот день подарил мне тебя. С днем рождения, моя половинка, моя душа, мой мир. Только рядом с тобой я улыбаюсь от души. Спасибо, что ты у меня есть", - подписала фотографии чемпионка.
Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)
Кстати, 18 июля свой день рождения праздновала Марина.
И несколько недель назад Роман тоже поздравил любимую трогательным фото.
"Ты все знаешь. Люблю тебя", - написал атлет.
Михаил Романчук и Марина Бех-Романчук (фото: instagram.com/misha_romanchuk)
Напомним, что украинский пловец, олимпийский рекордсмен Михаил Романчук женился на многократной чемпионке мировых и континентальных первенств по прыжкам в длину Марине Бех в 2018 году.
Сейчас их считают одной из самых красивых пар украинского спорта.
Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)
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