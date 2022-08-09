Марина Бех-Романчук привітала коханого з днем народження гарячими фото: "один з найпрекрасніших днів"

"Один з найпрекрасніших днів. Адже цей день подарував мені тебе. З днем народження, моя половинка, моя душа, мій світ. Лише поряд з тобою я посміхаюсь від душі. Дякую, що ти у мене є", - підписала світлини чемпіонка.

Марина Бех-Романчук і Михайло Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)

До речі, 18 липня свій день народження святкувала Марина.

І кілька тижнів тому Роман теж привітав кохану зворушливим фото.

"Ти все знаєш. Кохаю тебе", - написав атлет.

Михайло Романчук і Марина Бех-Романчук (фото: instagram.com/misha_romanchuk)

Нагадаємо, що український плавець, олімпійський рекордсмен Михайло Романчук одружився з багаторазовою чемпіонкою світових та континентальних першостей зі стрибків у довжину Мариною Бех у 2018 році.

Зараз їх вважають однією з найгарніших пар українського спорту.

Марина Бех-Романчук і Михайло Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)