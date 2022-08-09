Марина Бех-Романчук привітала коханого з днем народження гарячими фото: "один з найпрекрасніших днів"

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук зворушливо привітала свого коханого чоловіка Михайла з днем народження.
Пристрасні фото спортсменка опублікувала у своєму Instagram 7 серпня.
"Один з найпрекрасніших днів. Адже цей день подарував мені тебе. З днем народження, моя половинка, моя душа, мій світ. Лише поряд з тобою я посміхаюсь від душі. Дякую, що ти у мене є", - підписала світлини чемпіонка.
Марина Бех-Романчук і Михайло Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)
До речі, 18 липня свій день народження святкувала Марина.
І кілька тижнів тому Роман теж привітав кохану зворушливим фото.
"Ти все знаєш. Кохаю тебе", - написав атлет.
Михайло Романчук і Марина Бех-Романчук (фото: instagram.com/misha_romanchuk)
Нагадаємо, що український плавець, олімпійський рекордсмен Михайло Романчук одружився з багаторазовою чемпіонкою світових та континентальних першостей зі стрибків у довжину Мариною Бех у 2018 році.
Зараз їх вважають однією з найгарніших пар українського спорту.
Марина Бех-Романчук і Михайло Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)
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