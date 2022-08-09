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Марина Бех-Романчук поздравила любимого с днем рождения горячими фото: "один из самых прекрасных дней"

Новина українською →
Вторник 09 августа 2022 11:50
Марина Бех-Романчук поздравила любимого с днем рождения горячими фото: "один из самых прекрасных дней" Марина Бех-Романчук (коллаж: Styler / Марина Бех-Романчук)
Автор: Styler

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук трогательно поздравила своего любимого мужа Михаила с днем рождения.

Страстные фото спортсменка опубликовала в своем Instagram 7 августа.

"Один из самых прекрасных дней. Ведь этот день подарил мне тебя. С днем рождения, моя половинка, моя душа, мой мир. Только рядом с тобой я улыбаюсь от души. Спасибо, что ты у меня есть", - подписала фотографии чемпионка.

Марина Бех-Романчук поздравила любимого с днем рождения горячими фото: &quot;один из самых прекрасных дней&quot;Марина Бех-Романчук поздравила любимого с днем рождения горячими фото: &quot;один из самых прекрасных дней&quot;Марина Бех-Романчук поздравила любимого с днем рождения горячими фото: &quot;один из самых прекрасных дней&quot;

Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)

Кстати, 18 июля свой день рождения праздновала Марина.

И несколько недель назад Роман тоже поздравил любимую трогательным фото.

"Ты все знаешь. Люблю тебя", - написал атлет.

Марина Бех-Романчук поздравила любимого с днем рождения горячими фото: &quot;один из самых прекрасных дней&quot;

Михаил Романчук и Марина Бех-Романчук (фото: instagram.com/misha_romanchuk)

Напомним, что украинский пловец, олимпийский рекордсмен Михаил Романчук женился на многократной чемпионке мировых и континентальных первенств по прыжкам в длину Марине Бех в 2018 году.

Сейчас их считают одной из самых красивых пар украинского спорта.

Марина Бех-Романчук поздравила любимого с днем рождения горячими фото: &quot;один из самых прекрасных дней&quot;Марина Бех-Романчук поздравила любимого с днем рождения горячими фото: &quot;один из самых прекрасных дней&quot;Марина Бех-Романчук поздравила любимого с днем рождения горячими фото: &quot;один из самых прекрасных дней&quot;Марина Бех-Романчук поздравила любимого с днем рождения горячими фото: &quot;один из самых прекрасных дней&quot;Марина Бех-Романчук поздравила любимого с днем рождения горячими фото: &quot;один из самых прекрасных дней&quot;Марина Бех-Романчук поздравила любимого с днем рождения горячими фото: &quot;один из самых прекрасных дней&quot;Марина Бех-Романчук поздравила любимого с днем рождения горячими фото: &quot;один из самых прекрасных дней&quot;Марина Бех-Романчук поздравила любимого с днем рождения горячими фото: &quot;один из самых прекрасных дней&quot;Марина Бех-Романчук поздравила любимого с днем рождения горячими фото: &quot;один из самых прекрасных дней&quot;Марина Бех-Романчук поздравила любимого с днем рождения горячими фото: &quot;один из самых прекрасных дней&quot;Марина Бех-Романчук поздравила любимого с днем рождения горячими фото: &quot;один из самых прекрасных дней&quot;

Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)

Ранее мы писали, что в Украине гостила голливудская звезда Джессика Честейн.

Также недавно Анджелина Джоли с дочерью засветились на концерте Maneskin, которые опять послали Путина.

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