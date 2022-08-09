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Марина Бех-Романчук привітала коханого з днем народження гарячими фото: "один з найпрекрасніших днів"

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Вівторок 09 серпня 2022 11:50
Марина Бех-Романчук привітала коханого з днем народження гарячими фото: "один з найпрекрасніших днів" Марина Бех-Романчук (колаж: Styler / Марина Бех-Романчук)
Автор: Styler

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук зворушливо привітала свого коханого чоловіка Михайла з днем народження.

Пристрасні фото спортсменка опублікувала у своєму Instagram 7 серпня.

"Один з найпрекрасніших днів. Адже цей день подарував мені тебе. З днем народження, моя половинка, моя душа, мій світ. Лише поряд з тобою я посміхаюсь від душі. Дякую, що ти у мене є", - підписала світлини чемпіонка.

Марина Бех-Романчук привітала коханого з днем народження гарячими фото: &quot;один з найпрекрасніших днів&quot;Марина Бех-Романчук привітала коханого з днем народження гарячими фото: &quot;один з найпрекрасніших днів&quot;Марина Бех-Романчук привітала коханого з днем народження гарячими фото: &quot;один з найпрекрасніших днів&quot;

Марина Бех-Романчук і Михайло Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)

До речі, 18 липня свій день народження святкувала Марина.

І кілька тижнів тому Роман теж привітав кохану зворушливим фото.

"Ти все знаєш. Кохаю тебе", - написав атлет.

Марина Бех-Романчук привітала коханого з днем народження гарячими фото: &quot;один з найпрекрасніших днів&quot;

Михайло Романчук і Марина Бех-Романчук (фото: instagram.com/misha_romanchuk)

Нагадаємо, що український плавець, олімпійський рекордсмен Михайло Романчук одружився з багаторазовою чемпіонкою світових та континентальних першостей зі стрибків у довжину Мариною Бех у 2018 році.

Зараз їх вважають однією з найгарніших пар українського спорту.

Марина Бех-Романчук привітала коханого з днем народження гарячими фото: &quot;один з найпрекрасніших днів&quot;Марина Бех-Романчук привітала коханого з днем народження гарячими фото: &quot;один з найпрекрасніших днів&quot;Марина Бех-Романчук привітала коханого з днем народження гарячими фото: &quot;один з найпрекрасніших днів&quot;Марина Бех-Романчук привітала коханого з днем народження гарячими фото: &quot;один з найпрекрасніших днів&quot;Марина Бех-Романчук привітала коханого з днем народження гарячими фото: &quot;один з найпрекрасніших днів&quot;Марина Бех-Романчук привітала коханого з днем народження гарячими фото: &quot;один з найпрекрасніших днів&quot;Марина Бех-Романчук привітала коханого з днем народження гарячими фото: &quot;один з найпрекрасніших днів&quot;Марина Бех-Романчук привітала коханого з днем народження гарячими фото: &quot;один з найпрекрасніших днів&quot;Марина Бех-Романчук привітала коханого з днем народження гарячими фото: &quot;один з найпрекрасніших днів&quot;Марина Бех-Романчук привітала коханого з днем народження гарячими фото: &quot;один з найпрекрасніших днів&quot;Марина Бех-Романчук привітала коханого з днем народження гарячими фото: &quot;один з найпрекрасніших днів&quot;

Марина Бех-Романчук і Михайло Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)

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