Марина Бех-Романчук показала дуже рідкісні фото з чоловіком

Марина Бех-Романчук показала сімейні фото

Марина не любить показувати своє особисте життя, оскільки бажає, щоб її сприймали як спортсменку, а не як чергову знаменитість, чиє особисте життя можна обговорити.

Та іноді дівчина робить виняток і демонструє, як виглядає її сімейна ідилія. Днями українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук після яскравих пляжних фото, вирішила показати, як вона проводить час з коханим чоловіком.

Марина Бех-Романчук з коханим (фото: instagram.com/marynabekh)

Марина оприлюднила спільні світлини з плавцем Михайлом Романчуком. Пара закоханих позує перед дзеркалом біля ліфта, у машині та роблять селфі.

Варто сказати, що їхній вайб закоханості та спокою передається навіть крізь екран. Михайло та Марина вибрали доволі повсякденні та прості образи.

Легкоатлетка одягла джинси та смугастий кардиган, а плавець вибрав джинси та синьо-білий бомбер.

Насправді цими сімейними фотокартками Марина дуже здивувала своїх прихильників, але ці фото вже зібрали позитивні коментарі:

"Радий бачити вас разом"

"Ви дві прекрасні людини"

"Котики".

Марина Бех-Романчук з чоловіком (фото: instagram.com/marynabekh)