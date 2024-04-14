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Марина Бех-Романчук показала очень редкие фото с мужем

Марина Бех-Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)
Автор: Юлия Любченко

Марина Бех-Романчук зажгла семейные фотографии с мужем в интересных и одновременно простых образах.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль легкоатлетки.

Марина Бех-Романчук показала семейные фото

Марина не любит показывать свою личную жизнь, поскольку хочет, чтобы ее воспринимали как спортсменку, а не как очередную знаменитость, чью личную жизнь можно обсудить.

Но иногда девушка делает исключение и демонстрирует, как выглядит ее семейная идиллия. На днях украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук после ярких пляжных фото решила показать, как она проводит время с любимым мужем.

Марина Бех-Романчук с любимым (фото: instagram.com/marynabekh)

Марина обнародовала общие фотографии с пловцом Михаилом Романчуком. Пара влюбленных позирует перед зеркалом возле лифта, в машине и как они делают селфи.

Следует сказать, что их вайб влюбленности и спокойствия передается даже через экран. Михаил и Марина выбрали довольно обыденные и простые образы.

Легкоатлетка надела джинсы и полосатый кардиган, а плавец выбрал джинсы и сине-белый бомбер.

На самом деле этими семейными фотографиями Марина очень удивила своих поклонников, и эти фото уже собрали положительные комментарии:

  • "Рад видеть вас вместе"
  • "Вы два прекрасных человека"
  • "Котики".

Марина Бех-Романчук с мужем (фото: instagram.com/marynabekh)

 

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