Марічка Падалко зізналася, за що її "зачарував" Майкл Дуглас

Марічка Падалко зазначила, що Майкл Дуглас буквально підкорив усю знімальну команду.

Однак інтерв'ю з голлівудською зіркою опинилося під загрозою зриву: актор затримався на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і поспішав на поїзд.

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Зірка "плюсів" також підкреслила, що Дуглас виявив дивовижну скромність - він не просив окремої гримерки і не наполягав на попередньому узгодженні питань для бесіди.

"Майкл Дуглас всіх зачарував. Мене - навіть ще до свого прибуття. Ми не почули з його боку жодних попередніх умов: ніхто не вимагав окремих гримерок чи особливої косметики, ніхто не ставив умов щодо світла в студії чи ракурсів для зйомок. А ще я не почула ні від сторони Дугласа, ні від організаторів саміту запитання, а про що я власне збираюся говорити із гостем!", - написала Марічка.

Її колеги, каже вона, які постійно мають проблеми з гостями, що просять запитання на узгодження, або відмовляються на щось відповідати, зрозуміють телеведучу.

Українським зіркам і політикам, зазначила Падалко, є чому повчитися у Дугласа.

"Голлівудський актор приїхав лише із перекладачкою Ольгою, яка супроводжувала його цими днями у Києві. Справжня зірковість вона в дрібницях - привітатися з кожним, повторити з поваги іноземне ім'я, яке ти вперше чуєш, зреагувати на якісь особисті ремарки людини, яку ти, найімовірніше, ніколи більше не зустрінеш", - прокоментувала знаменитість.

“А так хочеться, щоб люди, які нас так підтримують, поверталися до України знов і знов", - підсумувала журналістка.

Нагадаємо, Майкл Дуглас приїхав в Україну разом із сином на запрошення першої леді Олени Зеленської. Під час свого візиту актор прогулявся знаковими місцями Києва та скуштував українські страви в ресторані Євгена Клопотенка.

12 вересня він узяв участь у Саміті перших леді та джентльменів, де обговорювали тему безпеки дітей. Наступного ранку Дуглас зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською.